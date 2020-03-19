Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
02.04.2020 09:57656

Как использовать холодильник в качестве тренажера придумала сумчанка (видео)

Сумская журналистка Маргарита Лысенко предлагает отправить холодильник на карантин и начать его использовать, как тренажер, а не жер!

Даже маска не помогает защититься от холодильника? Ведущая утреннего шоу на UA:СУМИ Маргарита Лысенко подготовила новый спортивный #холодильникчеллендж или #FridgeChallenge.

Оставайтесь активными в течение карантина и смотрите видео до конца, чтобы понять истинный смысл челленджа.

Спорт Карантин Челлендж

По тематике

Вчера 16:29

Сумський музикант написав пісню про карантин (відео)

Фронтмен сумської групи «КайА» Олександр Милош записав пісню «Сиди вдома, падло!» про карантин....

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля
Вчера 13:38

Кабмин запретил находиться в общественных местах без маски и документов с 6 апреля

Кабинет министров Украины в рамках карантина из-за коронавируса запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или...

На время карантина сумские скверы и парки закрыты для отдыха
Вчера 12:28

На время карантина сумские скверы и парки закрыты для отдыха

Несмотря на ограничения, принятые решениями Кабмина и исполнительного комитета, во время карантина в парках Сум горожане собираются большими компаниями «на...

Поради та застереження батькам в умовах карантину
Вчера 08:02

Поради та застереження батькам в умовах карантину

Сумський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зібрав перелік порад та застережень для батьків щодо шляхів подолання...

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком
02.04.2020 15:25

МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком

Інформація про начебто продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і скасування ЗНО є фейком, повідомляє Міністерство освіти і...

Новости

Кого косит коронавирус на Сумщине?
Сегодня 11:10
География обнаружения коронавируса на Сумщине расширилась
Сегодня 11:05
Петиция: сумчане просят восстановить работу велосервисов и веломагазинов
Сегодня 10:44
На Сумщине 7 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня 10:02
В Сумах вор элитного вина попал на камеру наблюдения
Сегодня 09:45
В Украине уже подтверждено 1072 случая COVID-19
Вчера 22:01
Короновирус добрался и до Тростянецкого района
Вчера 21:50
Въезды в Сумы обустраиваются дезбарьерами из-за коронавируса
Вчера 21:13
Угроза коронавируса: сумские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт двух городских больниц
Вчера 21:06
Что на Сумщине уже продезинфицировано
Вчера 17:55
Продуктовые наборы: кто их получит на Сумщине?
Вчера 17:10
Мэр Сум – о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирус (видео)
Вчера 17:01
view counter

Статьи

Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
Вчера 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.