Как использовать холодильник в качестве тренажера придумала сумчанка (видео)

Даже маска не помогает защититься от холодильника? Ведущая утреннего шоу на UA:СУМИ Маргарита Лысенко подготовила новый спортивный #холодильникчеллендж или #FridgeChallenge.
Оставайтесь активными в течение карантина и смотрите видео до конца, чтобы понять истинный смысл челленджа.
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