На Сумщине 26 случаев заражения коронавирусом

За сутки на Сумщине 7 новых случаев.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 804 случая COVID-19.
Случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 51 случай;
Волынская обл. - 10 случаев;
Днепропетровская обл. - 10 случаев;
Донецкая обл. - 7 случаев;
Житомирская обл. - 6 случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 19 случаев;
Ивано-Франковская область - 74 случаев;
г. Киев - 160 случаев;
Киевская обл. - 64 случая;
Кировоградская обл. - 7 случаев;
Львовская обл. - 11 случаев;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 14 случаев;
Полтавская обл. - 5 случаев;
Ровенская обл. - 19 случаев;
Сумская обл. - 26 случаев;
Тернопольская обл. - 106 случаев;
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 4 случая;
Хмельницкая обл. - 6 случаев;
Черкасская обл. - 54 случаев;
Черновицкая обл. - 143 случая;
Черниговская обл. - 3 случая.
Всего зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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