Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24379

В Сумах суд принял решение по водителю маршрутки, дважды пойманного «под кайфом»

Сегодня, 2 апреля, Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрел протоколы в отношении водителя маршрутки, который по утверждению полиции как минимум дважды в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров.

Впервые полиция остановила его 23 февраля около 8.20 утра на проспекте Лушпы за проезд на желтый сигнал светофора. На просьбу предоставить документы для проверки водитель маршрутки, в салоне которой находилось около 10 пассажиров, ответил агрессивно, отказываясь предоставить удостоверение. Во время общения патрульные заподозрили у водителя наркотическое опьянение и доставили его в больницу для медицинского осмотра. Через несколько дней полиция получила заключение, которое подтвердило содержание наркотических веществ в крови водителя.

2 марта, чтобы вручить маршрутчику протокол об управлении в нетрезвом состоянии, инспекторы остановили его на улице Прокофьева. Он снова имел признаки наркотического опьянения, но на этот раз категорически отказался от прохождения медосмотра, поэтому патрульные составили на него второй протокол за отказ от прохождения осмотра.

В суде оба протокола объединили в одно дело. Сегодня состоялось его рассмотрение. На заседание пришел и сам водитель. Он своей вины не признал, сообщил суду, что не употребляет не только наркотиков, но и алкоголя. Однако судья Ирина Фоменко, исследовав заключение нарколога, видео бодикамер патрульных, пришла к выводу о наличии состава правонарушений в действиях маршрутчика. Постановлением суда на него наложили штраф в размере 10,2 тыс. грн и на год лишили прав, пишет Sumy.Today.

Право Под кайфом

По тематике

Подробности силового задержания водителя под кайфом от сумских патрульных (обновлено)
21.03.2020 17:41

Подробности силового задержания водителя под кайфом от сумских патрульных (обновлено)

Патрульные остановили учебный автомобиль под управлением инструктора по вождению, который имел при себе вещество, похожее на наркотическое, еще и сам...

05.03.2020 14:05

В Сумах военнослужащего наказали за пребывание на территории военной части «под кайфом»

3 марта за пребывание на территории военной части в состоянии наркотического опьянения Заречный районный суд г. Сумы привлек к административной...

В Сумах копы остановили водителя маршрутки под кайфом
02.03.2020 17:20

В Сумах копы остановили водителя маршрутки под кайфом

В Сумах патрульные обнаружили водителя маршрутки, который перевозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения...

17.01.2020 15:22

В Сумах наркоман, севший за руль, заплатит 40 тысяч гривен штрафа

Заречный районный суд г. Сумы признал виновным гражданина в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и применил к нему административное...

26.09.2019 10:58

В Сумах за езду под кайфом осудили не того

Сумским апелляционным судом была удовлетворена апелляционная жалоба жителя Cev и отменено постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым мужчина был...

Новости

На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом
Сегодня 14:27
На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом
Сегодня 14:16
На Сумщине четыре человека заразились коронавирусом на работе
Сегодня 14:15
Не хуже китайцев: в Сумах туалет на КПП строили 5 дней 1
Сегодня 14:04
У Сумах пройшов перший «карантирник» (відео)
Сегодня 13:43
Сумские медики поехали на помощь в Конотопский район
Сегодня 13:33
В Украине на период карантина запрещено отключать электроэнергию за долги
Сегодня 13:28
Откуда завезли коронавирус на Сумщину
Сегодня 13:21
Сумчанин сдал пьяного водителя копам (видео)
Сегодня 12:45
Под Сумами поймали дачного вора
Сегодня 12:34
Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании
Сегодня 12:28
Прокуратура занялась увольнением 47 работников сумского роддома
Сегодня 12:25
view counter

Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Вчера 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Вчера 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.