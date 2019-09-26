В Сумах суд принял решение по водителю маршрутки, дважды пойманного «под кайфом» Сегодня, 2 апреля, Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрел протоколы в отношении водителя маршрутки, который по утверждению полиции как минимум дважды в состоянии наркотического опьянения перевозил пассажиров.

Впервые полиция остановила его 23 февраля около 8.20 утра на проспекте Лушпы за проезд на желтый сигнал светофора. На просьбу предоставить документы для проверки водитель маршрутки, в салоне которой находилось около 10 пассажиров, ответил агрессивно, отказываясь предоставить удостоверение. Во время общения патрульные заподозрили у водителя наркотическое опьянение и доставили его в больницу для медицинского осмотра. Через несколько дней полиция получила заключение, которое подтвердило содержание наркотических веществ в крови водителя.

2 марта, чтобы вручить маршрутчику протокол об управлении в нетрезвом состоянии, инспекторы остановили его на улице Прокофьева. Он снова имел признаки наркотического опьянения, но на этот раз категорически отказался от прохождения медосмотра, поэтому патрульные составили на него второй протокол за отказ от прохождения осмотра.

В суде оба протокола объединили в одно дело. Сегодня состоялось его рассмотрение. На заседание пришел и сам водитель. Он своей вины не признал, сообщил суду, что не употребляет не только наркотиков, но и алкоголя. Однако судья Ирина Фоменко, исследовав заключение нарколога, видео бодикамер патрульных, пришла к выводу о наличии состава правонарушений в действиях маршрутчика. Постановлением суда на него наложили штраф в размере 10,2 тыс. грн и на год лишили прав, пишет Sumy.Today.