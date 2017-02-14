Роменчанин порезал вены из-за кредитов

В больнице мужчина пояснил, что телесные повреждения причинил себе сам из-за кредитных долгов, пишет Sumy.Today.
По данному факту полиция проводит проверку, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Сумщины.
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