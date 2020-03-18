Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании В Ахтырке отказавшийся от госпитализации мужчина с COVID-19 заразил коронавирусом трех человек.

По информации Ахтырского городского портала, больной вернулся из Испании 15 марта, а в конце месяца у него диагностировали COVID-19.

После резкого ухудшения состояния пациента (температура повысилась до 39 градусов, начались боль за грудиной и сухой кашель) семейный врач рекомендовал госпитализацию в больницу, однако мужчина написал отказ, оставшись дома на самоизоляции вместе с женой и двумя детьми.

У шести контактных лиц мужчины (ими оказались еще и родители больного и теща) экспресс-тесты показали отрицательные результаты. Тем не менее, повторный анализ показал инфицирование первых контактов, еще трое его контактных лиц оказались здоровыми, пишут Факты.