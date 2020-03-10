На Сумщине будут ремонтировать дороги на 20% дешевле

30 марта определились победители десяти аукционов по тендерам Службы автодорог Сумской области на ожидаемую сумму 2,96 млрд грн на текущий средний ремонт десяти трасс государственного значения. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.
Впервые в своей истории сразу пять побед получил Консорциум «Микстрансбуд» на общую сумму 1,13 млрд гривен. Еще три подряда на 1,26 млрд гривен забрала «Автомагистраль-Юг», и один частное предприятие «Будгарант-7» - 240 млн гривен.
«Микстрансбуд» прорвался на тендеры, хотя Служба автодорог не допустила его к участию почти во всех случаях, а в тех случаях, когда заказчик был вынужден допустить консорциум к торгам - жалобы в АМКУ на его допуск подала «Автомагистраль-Юг», лидер картеля фаворитов «Укравтодора» и монополист на тендерах по ремонту дорог Сумщины в последние годы. Однако «Микстрансбуду» удалось выиграть обжалования в АМКУ, и консорциум устроил на аукционах настоящие конкурентные торги.
«Микстрансбуд» снизил стоимость предложения от ожидаемой стоимости по различным торгам от 12 до 19%. Конкуренция позволила сэкономить на торгах более 243,30 млн гривен.
|Об’єкт ремонту та посилання на тендер
|Очікувана вартість, грн
|Пропозиція «Мікстрансбуду»
|Економія
|Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка»-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка»
|187 993 000
|164 999 999
|12,2%
|Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин
|416 240 000
|339 999 999
|18,3%
|Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів
|196 697 000
|161 999 999
|17,6%
|Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум
|339 778 000
|274 999 999
|19%
|Т-19-12 Шостка – Ямпіль
|232 591 000
|187 999 999
|19%
Еще в одном тендере на ремонт Т-25-03 Вольное-Кролевец «Микстрансбуд» попал на аукцион, но не торговался. И в этом случае победила «Автомагистраль-Юг», которая снизила свое предложение только на 5%.
Также незначительно падала цена на аукционах, где консорциум «Микстрансбуд» вообще не допустили к торгам.
|Об’єкт ремонту та посилання на тендер
|Очікувана вартість, грн
|Переможець аукціону
|Економія
|Т-19-13 Ромни-Липова Долина-Тростянець-Мезенівка
|240 079 000
|ПП «Будгарант-7»
237 485 526
|
1%
|Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ)
|612 140 000
|«Автомагістраль-Південь»
567 275 719
|
7%
|Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми
|655 009 000
|«АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ»
618 664 982
|
5,5%
|Т-25-03 Вільне-Кролевець
|77 124 000
|«Автомагістраль-Південь»
73 300 500
|5%
Напомним, чтобы не допустить «Микстрансбуд» на тендеры «Автомагистраль-Юг» пожаловалась в АМКУ, что консорциум подтвердил наличие большего опыта ремонта дорог, чем того требовал заказчик. Если Сумская САД требовала наличие выполнения аналогичных работ по договорам с «Укравтодором» только за 2 года, то консорциум предоставил документы о договорах за 3 года. Однако в АМКУ отмели эти претензии.
«Автомагистраль-Юг» является абсолютным лидером среди подрядчиков Укравтодора, за прошедшие два года фирма забрала подрядов на 16,27 млрд гривен. Компания является монополистом по ремонту дорог и конкретно в Сумской области, за тот же период Сумской САД отдал ей более 70% всех подрядов на 1,90 млрд грн.
Консорциум «Микстрансбуд» принадлежит винницким бизнесменам Андрею Калинскому и Алене Филиной.
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