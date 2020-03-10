На Сумщине будут ремонтировать дороги на 20% дешевле Новый консорциум прогнул лидера картеля и на 20% снизил цену на миллиардных аукционах по ремонту дорог.

30 марта определились победители десяти аукционов по тендерам Службы автодорог Сумской области на ожидаемую сумму 2,96 млрд грн на текущий средний ремонт десяти трасс государственного значения. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Впервые в своей истории сразу пять побед получил Консорциум «Микстрансбуд» на общую сумму 1,13 млрд гривен. Еще три подряда на 1,26 млрд гривен забрала «Автомагистраль-Юг», и один частное предприятие «Будгарант-7» - 240 млн гривен.

«Микстрансбуд» прорвался на тендеры, хотя Служба автодорог не допустила его к участию почти во всех случаях, а в тех случаях, когда заказчик был вынужден допустить консорциум к торгам - жалобы в АМКУ на его допуск подала «Автомагистраль-Юг», лидер картеля фаворитов «Укравтодора» и монополист на тендерах по ремонту дорог Сумщины в последние годы. Однако «Микстрансбуду» удалось выиграть обжалования в АМКУ, и консорциум устроил на аукционах настоящие конкурентные торги.

«Микстрансбуд» снизил стоимость предложения от ожидаемой стоимости по различным торгам от 12 до 19%. Конкуренция позволила сэкономить на торгах более 243,30 млн гривен.

Об’єкт ремонту та посилання на тендер Очікувана вартість, грн Пропозиція «Мікстрансбуду» Економія Р-65 Контрольно-пропускний пункт «Миколаївка»-Семенівка-Новгород-Сіверський-Глухів-Контрольно-пропускний пункт «Катеринівка» 187 993 000 164 999 999 12,2% Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин 416 240 000 339 999 999 18,3% Р-45 Суми-Краснопілля-Богодухів 196 697 000 161 999 999 17,6% Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум 339 778 000 274 999 999 19% Т-19-12 Шостка – Ямпіль 232 591 000 187 999 999 19%

Еще в одном тендере на ремонт Т-25-03 Вольное-Кролевец «Микстрансбуд» попал на аукцион, но не торговался. И в этом случае победила «Автомагистраль-Юг», которая снизила свое предложение только на 5%.

Также незначительно падала цена на аукционах, где консорциум «Микстрансбуд» вообще не допустили к торгам.

Об’єкт ремонту та посилання на тендер Очікувана вартість, грн Переможець аукціону Економія Т-19-13 Ромни-Липова Долина-Тростянець-Мезенівка 240 079 000 ПП «Будгарант-7» 237 485 526 1% Н-07 Київ-Суми-Юнаківка (на м. Курськ) 612 140 000 «Автомагістраль-Південь» 567 275 719 7% Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми 655 009 000 «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» 618 664 982 5,5% Т-25-03 Вільне-Кролевець 77 124 000 «Автомагістраль-Південь» 73 300 500 5%

Напомним, чтобы не допустить «Микстрансбуд» на тендеры «Автомагистраль-Юг» пожаловалась в АМКУ, что консорциум подтвердил наличие большего опыта ремонта дорог, чем того требовал заказчик. Если Сумская САД требовала наличие выполнения аналогичных работ по договорам с «Укравтодором» только за 2 года, то консорциум предоставил документы о договорах за 3 года. Однако в АМКУ отмели эти претензии.

«Автомагистраль-Юг» является абсолютным лидером среди подрядчиков Укравтодора, за прошедшие два года фирма забрала подрядов на 16,27 млрд гривен. Компания является монополистом по ремонту дорог и конкретно в Сумской области, за тот же период Сумской САД отдал ей более 70% всех подрядов на 1,90 млрд грн.

Консорциум «Микстрансбуд» принадлежит винницким бизнесменам Андрею Калинскому и Алене Филиной.