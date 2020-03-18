7 новых случаев коронавируса на Сумщине: прибавилась Шостка Как сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра, на 10.00 2 апреля в Сумской области лабораторно подтверждено методом ПЦР в вирусологической лаборатории 26 члучаев заражения COVID-19.

Новые случаи обнаружены в Кролевецком районе – 5 и Шостке – 2.

Лидером на сегодня остается Конотопский район – 9 случаев (2 летальных), подбирается к нему Кролевецкий – 8, Ахтырка – 4, Сумы – 3, Шостка – 2.

Как написал в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога, по сообщению Сумского лабораторного центра, был подтвержден диагноз «коронавирус» у 58-летней женщины, которая приехала из Москвы 26 марта. Больная находится на лечении в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ.

Аналогичный диагноз подтвержден у молодой женщины 29 лет, которая приехала из Киева. В настоящее время она находится дома, на самоизоляции.