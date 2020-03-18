7 новых случаев коронавируса на Сумщине: прибавилась Шостка

Новые случаи обнаружены в Кролевецком районе – 5 и Шостке – 2.
Лидером на сегодня остается Конотопский район – 9 случаев (2 летальных), подбирается к нему Кролевецкий – 8, Ахтырка – 4, Сумы – 3, Шостка – 2.
Как написал в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога, по сообщению Сумского лабораторного центра, был подтвержден диагноз «коронавирус» у 58-летней женщины, которая приехала из Москвы 26 марта. Больная находится на лечении в инфекционном отделении Шосткинской ЦРБ.
Аналогичный диагноз подтвержден у молодой женщины 29 лет, которая приехала из Киева. В настоящее время она находится дома, на самоизоляции.
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