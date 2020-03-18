Сумське КП «Міськводоканал» роз’яснює найпоширеніші запитання споживачів

Мова йде про термінове розпломбування лічильника. Наприклад, з’явилося протікання на з’єднанні трубопроводу; зупинився лічильний механізм та пошкодилось метрологічне кільце при очищенні фільтрів та заміні шарових кранів тощо.

У таких випадках необхідно зателефонувати у диспетчерську службу, яка працює цілодобово. Номери: (0542)70-01-68; (050)4078110; (067)5482112.

Окрім цього можна залишити заявку в абонентському відділі з понеділка по четвер з 7:30 до 16:30 та у п’ятницю з 7:30 до 15:15, зателефонувавши за номерами: (0542)70-01-56; (0542)700157; (0542)70-01-58; (050)3423448; (050)3423138; (050)4474042.

Також споживачу необхідно буде назвати адресу, контактний номер телефону; повідомити про те, яка саме аварійна ситуація трапилась та чи потрібне розпломбування лічильника.

Потому додатково сфотографувати лічильник таким чином, щоб було видно показники споживання води, номер лічильника та наявність пломби. Фотографію відправити на Viber за номером: (050)4078110. Після відправки фотографії можна самостійно зняти пломбу, яка з’єднує гайки на лічильнику води, метрологічну пломбу на лічильнику не чіпати.

Згодом зі споживачем зв’яжуться працівники абонентського відділу КП «Міськводоканал» та назначать день опломбування. Зауважимо, до опломбування споживач самостійно або за допомогою фахівців усуває аварійну ситуацію, зняту пломбу необхідно віддати контролеру комунального підприємства під час його приходу.

Принагідно, абонентський відділ може надати роз’яснення і з приводу отримання довідки про наявність заборгованості або про її відсутність. Для цього слід зателефонувати за номерами: (0542)70-01-56; (0542)70-01-57; (0542)70-01-58; (050)3423448; (050)3423138; (050)4474042.

Оператор надасть номер телефону в Viber, WhatsApp або Telegram, на котрий споживач має надіслати фото лічильника з показниками на момент звернення. Так, протягом години оператор надсилає споживачу відповідне фото довідки з наявною або відсутньою заборгованістю.

У разі необхідності отримання оригіналу, споживач може попередньо його замовити у оператора, а потім забрати на вході підприємства вже підготовлений документ.