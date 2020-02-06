В Сумах за 5 лет так и не открыли сервисный центр водоканала в центре А теперь традиционно: денег - нет.

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Об открытии территориально доступного Сервисного центра по предоставлению услуг КП «Горводоканал» в центре города до конца 2020 года».

«Прошло уже 5 лет с момента официальных заявлений в масс-медиа по его созданию, но пока вопрос остается нерешенным, в то время как за последний год сумчане почувствовали множество преимуществ в получении качественных услуг на современном уровне с минимальной потерей времени из-за открытия в городе 2-х дополнительных центров по предоставлению административных услуг, сервисного центра ПАО «Сумыоблэнерго», сервисного центра по вопросам Пенсионного фонда Украины в Сумской области. Давно имеет смысл дать возможность горожанам получать в комфортных условиях качественное сервисное обслуживание от водоснабжающего предприятия-монополиста в городе. Затягивание на годы открытия Сервисного центра водоканала непонятно, неприемлемо и возмутительно для жителей города», - писала автор петиции Панасенко Ирина Николаевна.

Ответ на электронную петицию:

«Решением Сумского городского совета от 25 октября 2017 № 2697-МР «О передаче в пользование и на баланс коммунальному предприятию «Горводоканал» Сумского городского совета имущества коммунальной собственности территориальной общины города Сумы» передано в пользование нежилое помещение по адресу: ул. Воскресенская, 15 общей площадью 136 кв.м для сервисного центра.

По результатам обследования вышеупомянутого помещения установлено, что для эксплуатации данного помещения и передачи его в аренду (безвозмездное пользование) необходимо выполнить капитальный ремонт внутренних помещений и внешнего фасада здания. В помещении отсутствуют внутренние коммуникации: водоснабжение, отопление, электроснабжение, телефонная связь. По информации КП «Горводоканал», для капитального ремонта данного нежилого помещения необходимо ориентировочно 3 млн грн.

В связи с ограниченным финансированием, бюджетом Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год по Департаменту инфраструктуры города, как главного распорядителя бюджетных средств, свободные остатки отсутствуют. Для обеспечения потребностей жителей города предусмотрены только первоочередные объекты инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие. К сожалению, расходы на ремонт сервисного центра по предоставлению услуг КП «Горводоканал» по ул. Воскресенская, 15 в г. Сумы, не предусмотрены».