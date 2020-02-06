Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
02.04.2020 12:04349

В Сумах за 5 лет так и не открыли сервисный центр водоканала в центре

А теперь традиционно: денег - нет.

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Об открытии территориально доступного Сервисного центра по предоставлению услуг КП «Горводоканал» в центре города до конца 2020 года».

«Прошло уже 5 лет с момента официальных заявлений в масс-медиа по его созданию, но пока вопрос остается нерешенным, в то время как за последний год сумчане почувствовали множество преимуществ в получении качественных услуг на современном уровне с минимальной потерей времени из-за открытия в городе 2-х дополнительных центров по предоставлению административных услуг, сервисного центра ПАО «Сумыоблэнерго», сервисного центра по вопросам Пенсионного фонда Украины в Сумской области. Давно имеет смысл дать возможность горожанам получать в комфортных условиях качественное сервисное обслуживание от водоснабжающего предприятия-монополиста в городе. Затягивание на годы открытия Сервисного центра водоканала непонятно, неприемлемо и возмутительно для жителей города», - писала автор петиции Панасенко Ирина Николаевна.

Ответ на электронную петицию:

«Решением Сумского городского совета от 25 октября 2017 № 2697-МР «О передаче в пользование и на баланс коммунальному предприятию «Горводоканал» Сумского городского совета имущества коммунальной собственности территориальной общины города Сумы» передано в пользование нежилое помещение по адресу: ул. Воскресенская, 15 общей площадью 136 кв.м для сервисного центра.

По результатам обследования вышеупомянутого помещения установлено, что для эксплуатации данного помещения и передачи его в аренду (безвозмездное пользование) необходимо выполнить капитальный ремонт внутренних помещений и внешнего фасада здания. В помещении отсутствуют внутренние коммуникации: водоснабжение, отопление, электроснабжение, телефонная связь. По информации КП «Горводоканал», для капитального ремонта данного нежилого помещения необходимо ориентировочно 3 млн грн.

В связи с ограниченным финансированием, бюджетом Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год по Департаменту инфраструктуры города, как главного распорядителя бюджетных средств, свободные остатки отсутствуют. Для обеспечения потребностей жителей города предусмотрены только первоочередные объекты инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и другие. К сожалению, расходы на ремонт сервисного центра по предоставлению услуг КП «Горводоканал» по ул. Воскресенская, 15 в г. Сумы, не предусмотрены».

Общество КП «Горводоканал» Сервисный центр

По тематике

Сумчан закликають вчасно передавати показники лічильників холодної води
01.04.2020 11:20

Сумчан закликають вчасно передавати показники лічильників холодної води

КП «Міськводоканал» нагадує споживачам, що з 5 по 15 квітня необхідно передати показники квартирних лічильників холодної води....

Водоканал призывает сумчан ответственно пользоваться канализацией
25.03.2020 08:05

Водоканал призывает сумчан ответственно пользоваться канализацией

КП «Горводоканал» призывает сумчан ответственно пользоваться канализацией и не допускать попадания внутрь бытового мусора и остатков продуктов питания....

05.03.2020 14:54

Водоканал объяснил причину ржавой воды в Сумах

В связи с выполнением работниками ПАО «Сумыоблэнерго» аварийно-ремонтных работ 5 марта происходили кратковременные перебои в электроснабжении объектов КП «Горводоканал»....

В Сумской ОГА обвинили в загрязнении Псла сумской водоканал
04.03.2020 10:47

В Сумской ОГА обвинили в загрязнении Псла сумской водоканал

Должен быть постоянной анализ как гидрохимический, так и микробиологический, состояния воды в реке Псел с последующим обнародования результатов....

В Сумах почти в полтора раза подорожала вода
06.02.2020 10:54

В Сумах почти в полтора раза подорожала вода

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и...

Новости

Кого косит коронавирус на Сумщине?
Сегодня 11:10
География обнаружения коронавируса на Сумщине расширилась
Сегодня 11:05
Петиция: сумчане просят восстановить работу велосервисов и веломагазинов
Сегодня 10:44
На Сумщине 7 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня 10:02
В Сумах вор элитного вина попал на камеру наблюдения
Сегодня 09:45
В Украине уже подтверждено 1072 случая COVID-19
Вчера 22:01
Короновирус добрался и до Тростянецкого района
Вчера 21:50
Въезды в Сумы обустраиваются дезбарьерами из-за коронавируса
Вчера 21:13
Угроза коронавируса: сумские депутаты выделили дополнительные средства на ремонт двух городских больниц
Вчера 21:06
Что на Сумщине уже продезинфицировано
Вчера 17:55
Продуктовые наборы: кто их получит на Сумщине?
Вчера 17:10
Мэр Сум – о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирус (видео)
Вчера 17:01
view counter

Статьи

Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
Вчера 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.