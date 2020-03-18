Две жительницы Сумщины разорили два десятка могил На Сумщине полиция направила на рассмотрение суда два дела о надругательстве над могилами.

Работники Ямпольского отделения полиции разоблачили в совершении преступления двух местных женщин. Действовали они каждая сама по себе, однако в целом от их рук пострадали почти два десятка захоронений.

Злоумышленниц интересовали исключительно металлические элементы: кресты, постаменты и детали ограждений - все то, что можно было сдать в пункт приема вторсырья.

«По фактам надругательства и разрушения двух десятков могил на кладбищах города Дружба следственные подразделения открыли два уголовных производства по признакам ч. 3 ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой». Нам понадобилось довольно много времени, чтобы установить и разыскать свидетелей преступления и тех из граждан, могилы чьих усопших родственников подверглись разрушениям, - комментирует ситуацию Виталий Ерохов, начальник Ямпольского отделение полиции. - Также был проведен ряд следственных экспериментов и экспертиз, благодаря которым оценен материальный ущерб. Что касается злоумышленников, то это оказались две женщины в возрасте 42-х и 29-ти лет. Они местные, действовали независимо друг от друга. Установлено, что старшая похитила 28 металлических элементов с захоронений, младшая - 7. Впоследствии у них во время обысков были изъяты демонтированные детали».

Сейчас оба обвинительные акты уже направлены на рассмотрение суда, который и должен поставить все точки над «і» в этих делах. Обеим женщинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.