Прокуратура занялась увольнением 47 работников сумского роддома

Сумской местной прокуратурой 1 апреля начато уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины).
Основанием для начала следствия послужил видеосюжет телеканала СТС, в котором говорится о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков с вероятными нарушениями требований действующего законодательства. Более того, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.
В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное следствие поручено следователям Сумского отдела полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Сумской окружной административный суд уже частично удовлетворил иск конкурентки нынешней директорши Сумского роддома Пресвятой Девы Марии....
31 марта сокращенным работникам городского роддома Пресвятой Девы Марии выдали трудовые книжки....
КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» в связи с введение в городе карантинных мероприятий будет проводить ультразвуковые обследования по...
Сегодня, 26 ноября, по ходатайству защитника обвиняемого, отложено рассмотрение уголовного производства по обвинению первого заместителя Сумского городского головы Владимира Войтенко...
Об этом сигнализирует в Фейсбуке сумчанин Богдан Богданович....