Прокуратура занялась увольнением 47 работников сумского роддома На Сумщине в рамках уголовного производства устанавливается правомерность увольнения 47 медицинских работников.

Сумской местной прокуратурой 1 апреля начато уголовное производство по факту возможного нарушения законодательства о труде при увольнении 47 медицинских работников (ч. 1 ст. 172 УК Украины).

Основанием для начала следствия послужил видеосюжет телеканала СТС, в котором говорится о том, что в сумском роддоме во время карантина увольняют с работы 47 медиков с вероятными нарушениями требований действующего законодательства. Более того, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки, лица, которым осталось 1-2 года до выхода на пенсию и т.д.

В рамках уголовного производства будет установлено правомерность увольнения медиков в условиях пандемии. Досудебное следствие поручено следователям Сумского отдела полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.