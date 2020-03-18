Под Сумами поймали дачного вора

Установлено, что несколько дней назад, во время карантина, он беспрепятственно проник на территорию одного из дачных кооперативов в Старом Селе и совершил по крайней мере две кражи из чужих дач. В обоих случаях он повредил замки на дверях дачных домов, проник внутрь и похитил изделия из металла, которые планировал сдать на металлолом.
По фактам краж полиция открыла уголовное производство по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На Сумщине полиция разыскивает двух воровок, которые под предлогом медосмотра обокрали пенсионера....
Происшествие произошло в Ромнах. По предварительным данным, 30 марта, сменившись после дежурства, работник местного отделения полиции совершил кражу в супермаркете....
В обоих случаях злоумышленниками оказались мужчины, которые за счет продовольственных магазинов самообслуживания пытались сделать подарки своим женщинам....
Как установили сотрудники полиции, две молодые женщины неоднократно совершали кражи товаров с полок супермаркета, однако некоторое время им удавалось оставаться...
В полицию с заявлением о пропаже из квартиры дорогостоящей гитары с чехлом, миксера и других вещей обратился житель Шостки....