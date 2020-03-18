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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34296

Под Сумами поймали дачного вора

Работники Сумского районного отдела полиции разоблачили 36-летнего жителя города Сумы в совершении краж личного имущества.

Установлено, что несколько дней назад, во время карантина, он беспрепятственно проник на территорию одного из дачных кооперативов в Старом Селе и совершил по крайней мере две кражи из чужих дач. В обоих случаях он повредил замки на дверях дачных домов, проник внутрь и похитил изделия из металла, которые планировал сдать на металлолом.

По фактам краж полиция открыла уголовное производство по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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