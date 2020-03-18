Под Сумами поймали дачного вора Работники Сумского районного отдела полиции разоблачили 36-летнего жителя города Сумы в совершении краж личного имущества.

Установлено, что несколько дней назад, во время карантина, он беспрепятственно проник на территорию одного из дачных кооперативов в Старом Селе и совершил по крайней мере две кражи из чужих дач. В обоих случаях он повредил замки на дверях дачных домов, проник внутрь и похитил изделия из металла, которые планировал сдать на металлолом.

По фактам краж полиция открыла уголовное производство по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.