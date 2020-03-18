Сумчанин сдал пьяного водителя копам (видео)

Патрулируя проспект Михаила Лушпы, инспекторы получили сообщение о, вероятно, нетрезвом водителе автомобиля Audi, который странно себя вел у одного из торговых центров. Указанную легковушку патрульные обнаружили и остановили на улице Ивана Сирко.
У 42-летнего водителя стражи порядка действительно обнаружили признаки алкогольного опьянения. Во время общения с патрульными, он и вовсе достал из автомобиля алкогольный напиток и начал его распивать. Инспекторы несколько раз предупредили его об ответственности за такие действия, но тот никак на это не реагировал. Наоборот, он вел себя вызывающе и продолжал пить. Также патрульные установили, что водитель не имел никаких документов на право управления транспортным средством.
Стражи порядка составили на мужчину административные материалы по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) и ч. 4 ст. 130 (Употребление водителем алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения осмотра) КоАП.
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