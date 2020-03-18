Откуда завезли коронавирус на Сумщину Сегодня, 2 апреля в Сумской облгосадминистрации прошел брифинг по ситуации с распространением коронавируса на Сумщине.

- На сегодня 26 человек на Сумщине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Збаражский. – К сожалению, двое уже умерли. Назову страны, из которых приехали люди, у которых обнаружили коронавирус: Чехия - 1, Грузия - 1, Россия – 2, Италия и Испания – 4. Кроме того, имели контакт с подтвержденными еще 8 человек. Заболели перед прибытием в Украину – двое.