Откуда завезли коронавирус на Сумщину

- На сегодня 26 человек на Сумщине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, - сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Владимир Збаражский. – К сожалению, двое уже умерли. Назову страны, из которых приехали люди, у которых обнаружили коронавирус: Чехия - 1, Грузия - 1, Россия – 2, Италия и Испания – 4. Кроме того, имели контакт с подтвержденными еще 8 человек. Заболели перед прибытием в Украину – двое.
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