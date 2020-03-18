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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:28142

В Украине на период карантина запрещено отключать электроэнергию за долги

Государственная инспекция энергетического надзора Укрaины напомнила о запрете ограничения или прекращения электроснабжения бытовым потребителям за долги на период действия карантина.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины обратилась к операторам систем распределения электрической энергии и электроснабжающим организациям и подчеркнула необходимость соблюдения требований законодательства и соответственно ему не ограничивать и/или прекращать снабжение электрической энергией потребителей на период действия карантина, Правительственный портал.

В сообщении отмечается, что такие нормы прописаны в Законе Украины «О внесении изменений к некоторых законодательным актам Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». В частности, в подпунктах 4 и 5 пункта 3 раздела І закона указано, что на период действия карантина или ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни, и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взыскивать неустойки (штрафы или пеню) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также прекращать/приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

В условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которые 25 марта были введены на всей территории страны, многие граждане не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи, поэтому Госэнергонадзор призвал лицензиатов по распределению электроэнергии и электропоставщиков с пониманием и ответственностью отнестись к сложившейся ситуации. Услуги по поставке электрической энергии должны предоставляться потребителям непрерывно. Перерывы в снабжении могут возникать в случае ремонтных и профилактических работ, а также работ по ликвидации аварий.

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