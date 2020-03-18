Сумские медики поехали на помощь в Конотопский район

- В связи с ситуацией, которая сейчас в Конотопе, сегодня туда направлена вспомогательная бригада, чтобы работать в с. Казацком, где выявлены случаи коронавируса, - сообщил он. – Речь идет о враче-эпидемиологе с помощником к тем двум врачам, которые там есть. И слава Богу, на сегодняшний день мы пока больше не имеем подозрений по Конотопскому району, по этому селу. По Конотопу есть вопросы, они отрабатываются.
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