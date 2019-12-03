У Сумах пройшов перший «карантирник» (відео)

У студії Олександра Милоша на «карантирник» прийшов відомий сумський музикант Олег Бондаренко (Кот).
Талантливые баянисты ДМШ №1 приняли участие в XI Международном интерактивном фестивале-конкурсе «Moment of Glory», который состоялся в Киеве....
Ученица музыкальной школы № 3 Анна Головань успешно выступила в дистанционном Международном конкурсе «Rendez-vous a Paris»....
В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....
Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....
Студент высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас поражают своим достижениями....