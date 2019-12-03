Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43140

У Сумах пройшов перший «карантирник» (відео)

Вашій увазі - музичний випуск непересічного шоу про життя видатних людей нашого сумного міста і не тільки.

У студії Олександра Милоша на «карантирник» прийшов відомий сумський музикант Олег Бондаренко (Кот).

Досуг Музыка

По тематике

Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств
18.02.2020 13:06

Сумские музыканты отличились на Международном фестивале искусств

Талантливые баянисты ДМШ №1 приняли участие в XI Международном интерактивном фестивале-конкурсе «Moment of Glory», который состоялся в Киеве....

Юная сумчанка дистанционно покорила Париж
12.02.2020 11:44

Юная сумчанка дистанционно покорила Париж

Ученица музыкальной школы № 3 Анна Головань успешно выступила в дистанционном Международном конкурсе «Rendez-vous a Paris»....

Юные сумчане отличились на международном фестивале
04.02.2020 16:16

Юные сумчане отличились на международном фестивале

В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы....

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре
10.12.2019 16:40

Сумчанка выиграла музыкальный конкурс в Днепре

Сумская студентка взяла диплом лауреата первой степени на фестивале в Днепре....

Сумской музыкант завоевал гран-при
03.12.2019 17:05

Сумской музыкант завоевал гран-при

Студент высшего училища искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского Дмитрий Семикрас поражают своим достижениями....

Новости

На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом
Сегодня 14:27
На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом
Сегодня 14:16
На Сумщине четыре человека заразились коронавирусом на работе
Сегодня 14:15
Не хуже китайцев: в Сумах туалет на КПП строили 5 дней 1
Сегодня 14:04
У Сумах пройшов перший «карантирник» (відео)
Сегодня 13:43
Сумские медики поехали на помощь в Конотопский район
Сегодня 13:33
В Украине на период карантина запрещено отключать электроэнергию за долги
Сегодня 13:28
Откуда завезли коронавирус на Сумщину
Сегодня 13:21
Сумчанин сдал пьяного водителя копам (видео)
Сегодня 12:45
Под Сумами поймали дачного вора
Сегодня 12:34
Отказался от госпитализации — заразил трех человек: в Ахтырку завезли коронавирус из Испании
Сегодня 12:28
Прокуратура занялась увольнением 47 работников сумского роддома
Сегодня 12:25
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Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Вчера 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Вчера 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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