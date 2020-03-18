Не хуже китайцев: в Сумах туалет на КПП строили 5 дней Сумской врач Сургей Супрун, который дежурит на одном из КПП на въезде в Сумы, поделился наблюдением.

«STOP-COVID-19! Г. Сумы, санитарный пост № 7. И ничем не хуже китайцев, главное сооружение построено за 5 суток», - написал он. Напомним: в Ухане (Китай), где были первые случаи коронавируса, построили больницу на тысячу мест всего за 10 дней.