Не хуже китайцев: в Сумах туалет на КПП строили 5 дней

«STOP-COVID-19!
Г. Сумы, санитарный пост № 7. И ничем не хуже китайцев, главное сооружение построено за 5 суток», - написал он.
Напомним: в Ухане (Китай), где были первые случаи коронавируса, построили больницу на тысячу мест всего за 10 дней.
На территории области в круглосуточном режиме работает 25 контрольно-пропускных пунктов, на 7 из которых подключены камеры видеонаблюдения....
Патрульные и работники других учреждений несут службу на стационарных контрольно-пропускных пунктах....
Caretaker
Да что там китайцы? Вот здесь уже и двери успели сломать! Вот это профессионализм!