На Сумщине четыре человека заразились коронавирусом на работе

По его словам, это четверо коллег первого больного и его жена. Напомним, первый случай коронавируса обнаружили на территории Кролевецкой ОТГ 31 марта. Тогда Александр Бобровицкий рассказал, что это житель села Грузское, к которому 14 марта в гости приезжала сестра из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого коронавирус подтвердили у его родителей. По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Кролевецком районе лабораторно подтвердили еще 5 случаев коронавируса (всего . По словам Александра Бобровицкого, установлено 25 лиц, контактировавших с больными, пишет Sumy.Today.
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