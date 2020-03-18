На Сумщине четыре человека заразились коронавирусом на работе Сегодня, 2 апреля, Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий сообщил, у кого именно в районе лабораторно подтвердили коронавирус за последние сутки.

По его словам, это четверо коллег первого больного и его жена. Напомним, первый случай коронавируса обнаружили на территории Кролевецкой ОТГ 31 марта. Тогда Александр Бобровицкий рассказал, что это житель села Грузское, к которому 14 марта в гости приезжала сестра из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого коронавирус подтвердили у его родителей. По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Кролевецком районе лабораторно подтвердили еще 5 случаев коронавируса (всего . По словам Александра Бобровицкого, установлено 25 лиц, контактировавших с больными, пишет Sumy.Today.