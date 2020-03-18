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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15167

На Сумщине четыре человека заразились коронавирусом на работе

Сегодня, 2 апреля, Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий сообщил, у кого именно в районе лабораторно подтвердили коронавирус за последние сутки.

По его словам, это четверо коллег первого больного и его жена. Напомним, первый случай коронавируса обнаружили на территории Кролевецкой ОТГ 31 марта. Тогда Александр Бобровицкий рассказал, что это житель села Грузское, к которому 14 марта в гости приезжала сестра из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого коронавирус подтвердили у его родителей. По состоянию на сегодня, 2 апреля, в Кролевецком районе лабораторно подтвердили еще 5 случаев коронавируса (всего Cool. По словам Александра Бобровицкого, установлено 25 лиц, контактировавших с больными, пишет Sumy.Today.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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