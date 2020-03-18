На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов.

По его словам, пока на Сумщине только легкие и средние случаи протекания болезни. Всего на Сумщине лабораторно подтверждено 26 случав заражения COVID-19.