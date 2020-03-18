На Сумщине пока нет тяжелых больных коронавирусом

По его словам, пока на Сумщине только легкие и средние случаи протекания болезни.
Всего на Сумщине лабораторно подтверждено 26 случав заражения COVID-19.
Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 2 апреля, Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий сообщил, у кого именно в районе лабораторно подтвердили коронавирус за последние сутки....
Об этом сегодня, 2 апреля, во время брифинга в Сумской ОГа сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины...
Сегодня, 2 апреля в Сумской облгосадминистрации прошел брифинг по ситуации с распространением коронавируса на Сумщине....
В Ахтырке отказавшийся от госпитализации мужчина с COVID-19 заразил коронавирусом трех человек....