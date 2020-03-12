На выходных на Сумщине потеплеет В пятницу и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

3-5 апреля: без осадков, ветер будет преобладать западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3 .. + 2 °С, днем +7 .. + 12 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.