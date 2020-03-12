На выходных на Сумщине потеплеет

3-5 апреля: без осадков, ветер будет преобладать западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3 .. + 2 °С, днем +7 .. + 12 °С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область арктический воздух....
До конца недели погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....
В связи с поступлением арктического воздуха 21-24 марта на Сумщине ожидается ощутимое похолодание....
Погода будет формироваться под влиянием области повышенного давления....
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются небольшие осадки, сильный, порывистый ветер и понижение температуры воздуха....