Что задекларировал сумской судья, которого судят за взятку в банке 1 апреля подал ежегодную декларацию судья Заречного районного суда Николай Шершак.

Судья задекларировал жилой дом в Низах Сумского района площадью 148 квадратов, там же у него есть два земельных участка (6,5 и 15,7 соток). Кроме того, у судьи есть еще три земельных участка - два в Шпиливке Сумского района (4 и 16 соток) и один в Бурыни (3,1 гектара).

Сам судья владеет автомобилем Nissan X-Trail 2.0 2010 года выпуска (256 тыс. грн), а его жена Алла Шершак - грузопассажирским УАЗ 39099 2000 года выпуска, легковым автомобилем KIA Sportage 2016 выпуска (почти 557 тыс. грн) и приобретенным в прошлом году минитрактором Беларус-112Н-01 (116 тыс. грн).

За прошлый год судья заработал 549 тыс. грн зарплаты и получил 40 тыс. грн дохода от продажи автомобиля. Кроме того, за него был внесен залог согласно постановлению суда - 153 тыс. грн внес Мищенко Андрей Владимирович. Жена судьи получила в прошлом году почти 328 тыс. грн зарплаты от Низовского поселкового совета и 1668 грн банковских процентов. На счету в банке Алла Шершак имеет 20 тыс. грн, пишет Sumy.Today.

Напомним, 7 ноября прошлого года, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о разоблачении детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП судьи после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов, которые нашли в банке из-под зеленого горошка.

Высший антикоррупционный суд назначил дело по обвинению судьи Николая Шершака к судебному разбирательству на 16 апреля.