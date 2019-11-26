Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:21344

Что задекларировал сумской судья, которого судят за взятку в банке

1 апреля подал ежегодную декларацию судья Заречного районного суда Николай Шершак.

Судья задекларировал жилой дом в Низах Сумского района площадью 148 квадратов, там же у него есть два земельных участка (6,5 и 15,7 соток). Кроме того, у судьи есть еще три земельных участка - два в Шпиливке Сумского района (4 и 16 соток) и один в Бурыни (3,1 гектара).

Сам судья владеет автомобилем Nissan X-Trail 2.0 2010 года выпуска (256 тыс. грн), а его жена Алла Шершак - грузопассажирским УАЗ 39099 2000 года выпуска, легковым автомобилем KIA Sportage 2016 выпуска (почти 557 тыс. грн) и приобретенным в прошлом году минитрактором Беларус-112Н-01 (116 тыс. грн).

За прошлый год судья заработал 549 тыс. грн зарплаты и получил 40 тыс. грн дохода от продажи автомобиля. Кроме того, за него был внесен залог согласно постановлению суда - 153 тыс. грн внес Мищенко Андрей Владимирович. Жена судьи получила в прошлом году почти 328 тыс. грн зарплаты от Низовского поселкового совета и 1668 грн банковских процентов. На счету в банке Алла Шершак имеет 20 тыс. грн, пишет Sumy.Today.

Напомним, 7 ноября прошлого года, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о разоблачении детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП судьи после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долларов, которые нашли в банке из-под зеленого горошка.

Высший антикоррупционный суд назначил дело по обвинению судьи Николая Шершака к судебному разбирательству на 16 апреля.

Общество Николай Шершак

По тематике

ВАКС назначил к рассмотрению дело сумского судьи
23.03.2020 17:48

ВАКС назначил к рассмотрению дело сумского судьи

Суд назначил к рассмотрению уголовное производство по обвинению судьи Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака в получении неправомерной выгоды....

ВСП отстранил сумского судью до приговора
27.02.2020 13:57

ВСП отстранил сумского судью до приговора

Судью Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака отстранили от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия уголовного производства,...

Дело сумского судьи, попавшегося на взятке, направлено в Антикоррупционный суд
14.02.2020 16:49

Дело сумского судьи, попавшегося на взятке, направлено в Антикоррупционный суд

В пятницу, 14 февраля, прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению судьи...

САП передаст в суд дело сумского судьи
11.02.2020 15:47

САП передаст в суд дело сумского судьи

Специализированная антикоррупционная прокуратура вскоре направит в суд уголовное производство по подозрению судьи Заречного районного суда города Сумы Николая Шершака в...

Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП
26.11.2019 15:02

Подозреваемый во взяточничестве сумской судья продолжит работать из-за недочетов ходатайства от САП

ВСП вернул без рассмотрения ходатайство о временном отстранении судьи из Сум, которого подозревают во взяточничетсве...

view counter

Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Вчера 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Вчера 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.