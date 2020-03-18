МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком Інформація про начебто продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року і скасування ЗНО є фейком, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«Наразі вона (ця інформація – ред.) активно поширюється у батьківських та вчительських групах із посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні МОН.

«2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти», – додали в міністерстві.

Крім того, у МОН повідомили, що, незважаючи на карантин, учні мають бути переведені до наступного класу й отримати свідоцтва досягнень, а випускники – документи про освіту.

При цьому структуру навчального року і форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.