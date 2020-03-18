МОН: інформація про скасування ЗНО і продовження карантину до 15 травня є фейком

«Наразі вона (ця інформація – ред.) активно поширюється у батьківських та вчительських групах із посиланням на Фейсбук-сторінку МОН. Однак ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні МОН.
«2 квітня уряд визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною. Якщо уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти», – додали в міністерстві.
При цьому структуру навчального року і форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.
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