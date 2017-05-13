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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55307

Сколько зарабатывает главный налоговик Сумщины?

1 апреля подал ежегодную декларацию начальник Главного управления ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко.

Налоговик задекларировал квартиру в Сумах площадью 58,49 кв.м в общей собственности и квартиру площадью 95 кв.м, которую он арендует у Середы Эллы Викторовны.

Из движимого имущества Алексей Мазуренко задекларировал автомобиль АЗЛК 2140 1983 (!) года выпуска, прицеп ПГА-01 1998 года выпуска и SUBARU OUTBACK 2.5 УНИВЕРСАЛ-В 2017 года выпуска, приобретенный в прошлом году за 460 тыс. грн.

За прошлый год налоговик заработал более 316 тыс. грн зарплаты от ГФС в Сумской области.

Из денежных активов чиновник задекларировал 12 тыс. грн наличными и почти 39 тыс. грн на банковском счете, пишет Sumy.Today.

Общество Алексей Мазуренко

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