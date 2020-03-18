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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06398

На Сумщине дед насмерть задавил 1,5-годовалого внука

Трагедия произошла сегодня,2 апреля, около 13:30, в одном из сел Ахтырского района.

В полицию о малыше, получившем несовместимые с жизнью травмы, сообщили медики бригады «скорой помощи». На вызов немедленно выехала следственно-оперативные группа Ахтырского отдела полиции.

Правоохранители на месте трагедии выяснили, что 59-летний местный житель как раз выезжал со двора микроавтобусом, когда под транспортное средство попал его внук. В результате полученных телесных повреждений мальчик скончался в «скорой помощи». Предварительно, водитель был трезв.

В полиции по факту гибели ребенка открыли уголовное производство в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение». Выясняются причины и все другие обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП

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