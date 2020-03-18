На Сумщине, сжигая мусор, сгорел мужчина В Сумской области во время сжигания сухой растительности погиб пожилой мужчина.

Установлено, что 1 апреля 59-летний житель села Ивановка Великописаревского района решил навести порядок на собственном приусадебном участке и вокруг него. С этой целью, проигнорировав запрет, поджег сухую траву и сорняки. Когда же из-за сильного ветра огонь начал приближаться к его саду, мужчина бросился защищать собственное подворье, и длинной палкой с намотанной на конце тряпкой, взялся тушить огонь. То ли от густого дыма хозяину стало плохо, была какая-то другая причина, но мужчина не удержался на ногах, упал и погиб среди огня и дыма. Лишь после того, как огонь погас, изуродованное ожогами тело обнаружил сосед. Полиция направила тело погибшего в морг для установления причины смерти.

К сожалению, в области это уже второй с начала года несчастный случай, когда от сжигания сухой растительности, листьев и мусора гибнут люди. Весной прошлого, 2019 года, на Сумщине в подобных пожарах погибли семь человек.

Полиция Сумщины призывает граждан воздержаться от сжигания сухой растительности, листьев и мусора на приусадебных участках и городских территориях.

Сжигание опавших листьев, мусора очень вредно для окружающей среды, так как при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющей без доступа кислорода листве выделяется бензоперен, который способен вызвать у человека онкологические заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Полиция Сумщины напоминает, что за сжигание сухой растительности предусмотрена административная ответственность по ст. 77 и 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафные санкции нарушителю будут стоить от 340 до 1700 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.