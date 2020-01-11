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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23247

На Сумщине дали два года условно за ретрансляцию российских каналов

По материалам Службы безопасности Украины осужден житель Середина-Буды, который незаконно распространял на территории Украины контент российских пропагандистских телеканалов, а также ретранслировал украинские телеканалы без соответствующего лицензирования.

Сотрудники СБ Украины установили, что житель Середина-Буды незаконно транслировал в кабельной сети города запрещены российские телеканалы, в частности, «Россия 1», «ОРТ», «ТНТ», «НТВ». Он также без соответствующей лицензии Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания предоставлял жителям райцентра услуги кабельного аналогового телевидения.

Поскольку ретрансляцию украинских телеканалов злоумышленник осуществлял без соответствующих соглашений с владельцами авторских и смежных прав, это нанесло им ущерб в крупных размерах.

Незаконная деятельность жителя Середина-Буды была блокирована в прошлом году сотрудниками регионального подразделения СБУ совместно с представителем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и работниками Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Согласно приговору Ямпольского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины, и приговорен к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.

Право Пропаганда Ретрансляция СБУ Середина-Буда

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