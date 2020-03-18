В Глухове новое подозрение на коронавирус

Сегодня ночью женщине стало плохо, она вызвала «скорую». Глуховчанку госпитализировали в Шосткинскую больницу, там обнаружили пневмонию. Женщина имеет подозрение на COVID-19, ведь недавно к ней приезжали гости из России. Быстрый тест показал отрицательный результат, анализы отправлены в Сумской лабораторный центр на ПЛР-тестирование.
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