В Сумах суд восстановил первого люстрированного Сегодня, 2 апреля, судья Сумского окружного административного суда Николай Шаповал удовлетворил иск Дмитрия Васюнина, который на момент люстрации исполнял обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела оперативного сопровождения администрирования НДС оперативного управления ГНИ в г. Сумы.

После победы Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон «Об очистке власти». Согласно ему, те, кто во времена режима Януковича занимал руководящие должности, должны быть уволены с запретом возвращаться во властные кабинеты.

Люстрировали далеко не всех. Те же, от кого очистили власть, начали оспаривать это в судах. Мелкие служащие (рядовые таможенники и т.п.) успели восстановиться еще тогда. А относительно более крупной рыбы суды выносить решения не спешили.

В 2015 году группа нардепов обратилась в Конституционный суд с представлением о проверке люстрационного закона на соответствие Конституции. После этого производства в люстрационных делам были остановлены до принятия решения Конституционным судом.

Но недавно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Полях и другие против Украины», которым признал, что право на получение части люстрированных на справедливый суд было нарушено, поскольку производство об их увольнении длилось более четырех с половиной лет и продолжается.

После этого люстрированные обратились с заявлениями в административные суды, в которых рассматривались их иски о возобновлении производства по их делам, пишет sumy.today.