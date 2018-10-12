В Сумах суд восстановил первого люстрированного

После победы Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон «Об очистке власти». Согласно ему, те, кто во времена режима Януковича занимал руководящие должности, должны быть уволены с запретом возвращаться во властные кабинеты.
Люстрировали далеко не всех. Те же, от кого очистили власть, начали оспаривать это в судах. Мелкие служащие (рядовые таможенники и т.п.) успели восстановиться еще тогда. А относительно более крупной рыбы суды выносить решения не спешили.
В 2015 году группа нардепов обратилась в Конституционный суд с представлением о проверке люстрационного закона на соответствие Конституции. После этого производства в люстрационных делам были остановлены до принятия решения Конституционным судом.
Но недавно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Полях и другие против Украины», которым признал, что право на получение части люстрированных на справедливый суд было нарушено, поскольку производство об их увольнении длилось более четырех с половиной лет и продолжается.
После этого люстрированные обратились с заявлениями в административные суды, в которых рассматривались их иски о возобновлении производства по их делам, пишет sumy.today.
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