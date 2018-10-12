Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48261

В Сумах суд восстановил первого люстрированного

Сегодня, 2 апреля, судья Сумского окружного административного суда Николай Шаповал удовлетворил иск Дмитрия Васюнина, который на момент люстрации исполнял обязанности заместителя начальника управления - начальника отдела оперативного сопровождения администрирования НДС оперативного управления ГНИ в г. Сумы.

После победы Революции Достоинства в 2014 году в Украине был принят закон «Об очистке власти». Согласно ему, те, кто во времена режима Януковича занимал руководящие должности, должны быть уволены с запретом возвращаться во властные кабинеты.

Люстрировали далеко не всех. Те же, от кого очистили власть, начали оспаривать это в судах. Мелкие служащие (рядовые таможенники и т.п.) успели восстановиться еще тогда. А относительно более крупной рыбы суды выносить решения не спешили.

В 2015 году группа нардепов обратилась в Конституционный суд с представлением о проверке люстрационного закона на соответствие Конституции. После этого производства в люстрационных делам были остановлены до принятия решения Конституционным судом.

Но недавно Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Полях и другие против Украины», которым признал, что право на получение части люстрированных на справедливый суд было нарушено, поскольку производство об их увольнении длилось более четырех с половиной лет и продолжается.

После этого люстрированные обратились с заявлениями в административные суды, в которых рассматривались их иски о возобновлении производства по их делам, пишет sumy.today.

Право Восстановление на работу Люстрация

По тематике

В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры
25.03.2020 11:39

В Сумах суд назначил к рассмотрению дела люстрированного руководства областной прокуратуры

24 марта Сумской окружной административный суд закрыл подготовительное заседание по иску люстрированного прокурора Сумской области Владимира Петрова и назначил его...

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции восстановился в должности через суд
12.07.2019 15:38

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции восстановился в должности через суд

Сегодня, 12 июля, в Сумском окружном административном суде огласили решение по иску начальника Сумского райотдела полиции Андрея Сердюка....

Суд восстановил Артема Семенихина в должности мэра Конотопа
05.07.2019 18:14

Суд восстановил Артема Семенихина в должности мэра Конотопа

Сегодня, 5 июля, Сумским окружным административным судом рассмотрено дело по иску Артема Семенихина к Конотопскому городскому совету, исполнительному комитету Конотопского...

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность
08.05.2019 17:41

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции судится за свою должность

Подозреваемый во взяточничестве начальник Сумского райотдела полиции Андрей Сердюк оспаривает приказ о своем увольнении....

Экс-замдиректора департамента инфраструктуры восстановилась в должности через суд
12.10.2018 09:44

Экс-замдиректора департамента инфраструктуры восстановилась в должности через суд

Сумским окружным административным судом рассмотрено дело по иску Татьяны Калининской к мэру Сум Александру Лысенко и гордепартаменту инфраструктуры о признании...

view counter

Статьи

Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
Вчера 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
Вчера 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
АТБ удваивает складские запасы продуктов и вводит ограничение на оптовую продажу товаров
19.03.2020 12:48
Агент Смарт: как ФСБ вербовала жителя Сумщины
18.03.2020 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.