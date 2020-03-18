Сумські рятувальники просять не спалювати сухостій Пожежі на відкритих територіях та у природних екосистемах найчастіше почали виникати в м. Суми з початку року.

Більшість випадків зафіксовано саме з початку березня. Найчастіше, така негативна тенденція спостерігається як тільки громадяни масово починають спалювати сміття на присадибних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож, вогнеборці продовжують ліквідовувати численні пожежі сухої трави, очерету, тощо.

Тож, зважаючи на збільшення кількості таких загорянь, Служба порятунку закликає усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах!

Перш за все, не слід розводити відкритий вогонь біля лісової зони, в полях, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці. Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки!

Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки,

зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин.