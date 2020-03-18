В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Ночью глуховчанку госпитализировали с пневмонией, у мужчины с подозрением - коронавирус не подтвердился....
Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Дмитрий Кравцов....
Сегодня, 2 апреля, Кролевецкий городской голова Александр Бобровицкий сообщил, у кого именно в районе лабораторно подтвердили коронавирус за последние сутки....
Об этом сегодня, 2 апреля, во время брифинга в Сумской ОГа сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины...
Сегодня, 2 апреля в Сумской облгосадминистрации прошел брифинг по ситуации с распространением коронавируса на Сумщине....