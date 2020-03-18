Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
04.04.2020 10:441057

Петиция: сумчане просят восстановить работу велосервисов и веломагазинов

Такая онлайн-петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций.

«В связи с началом велосезона и коронавирусной пандемией в мире велосипедисты попали в довольно неприятную ситуацию, когда невозможно подготовить в сервисных мастерских собственные велосипеды, и даже элементарно купить запчасти. Также многие вынуждены пересесть с общественного транспорта на велосипед в связи с карантинными ограничениями и последующими сложностями с дорогой к работе.

Прошу поддержать обращение и позволить работать данным заведениям работу во время карантина с рекомендациями по защите от COVID-19», – пишет автор петиции Ярошин Максим Игоревич.

Дата начала сбора подписей: 3 апреля 2020 года. До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

 
Общество Велосипеды Петиция

По тематике

В Сумах петиция об отмене платы за коммуналку на период карантина набрала голоса за день
01.04.2020 13:47

В Сумах петиция об отмене платы за коммуналку на период карантина набрала голоса за день

На сайте онлайн-петиций 31 марта было зарегистрировано обращение «Отмена тарифов на время карантина в г. Сумы»....

Сумчане просят открыть зоомагазины во время карантина
21.03.2020 13:52

Сумчане просят открыть зоомагазины во время карантина

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Снять запрет на работу зоомагазинов во время карантина»....

Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов
19.03.2020 08:41

Сумчане на Девятке не дождутся своих евродворов

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Требуется ремонт дворов по ул. Ивана Сирка 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18»....

19.03.2020 08:00

В Сумах обещают доремонтировать дорогу по Нижнесыроватской

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Ремонт участка дороги возле Центральной районной больницы по ул. Нижнесыроватская»....

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются
18.03.2020 11:16

В мэрии знают, что в Сумах мало велодорожек, но больше делать их не собираются

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Создать транспортную сеть велодорожек!»....

Новости

Вокруг Казацкого на Конотопщине поставили три поста
Сегодня 13:39
В Сумах будут тестировать на коронавирус по-корейски
Сегодня 13:25
На Сумщине поймали военных контрабандистов
Сегодня 13:14
Новая метла: губернатор Сумщины уволил свою предшественницу
Сегодня 12:53
Сайты сумских судов не работают из-за пожара в Киеве
Сегодня 12:45
Где новые случаи заражения коронавирусом на Сумщине?
Сегодня 11:55
Сумской облавтодор переплачивал за битум 40%
Сегодня 11:46
В Сумах снова решили бороться со стихийной торговлей
Сегодня 11:28
В Сумах закрыли дело о посте в Фейсбуке, который заблокировал горячую линию СБУ
Сегодня 11:13
Сумская полиция составила уже 26 протоколов за нарушение карантина
Сегодня 11:00
В центре Сум нашли замерзшего человека с разбитой головой
Сегодня 10:34
Сумская мэрия готовится полностью закрыть город
Сегодня 10:18
view counter

Статьи

Верх цинізму чи почуття безкарності? Незрозумілі вчинки міської ради під час карантину
Сегодня 13:18
Програма медичних гарантій стартувала у 42-ох спеціалізованих медичних закладах Сумської області
03.04.2020 15:12
Пам’ятка про самоізоляцію для сумчан
01.04.2020 16:51
Фейки про коронавірус та карантин
01.04.2020 14:38
Рост цен на продукты в супермаркетах Украины: причины, прогнозы и угроза тотального дефицита
27.03.2020 13:24
Скільки триватиме навчальний рік, дати ЗНО та як відбуватиметься вступна кампанія
27.03.2020 09:19
Смена власти в Глухове. Нардеп от Сумщины прокомментировал отставку Терещенко 2
26.03.2020 20:00
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
25.03.2020 15:25
Тренер БК «СумДУ» Ярослав Ковалев: «Уровень чемпионата значительно вырос»
25.03.2020 10:20
Ваучер на навчання, якщо тобі 45+
25.03.2020 09:01
Линия магазинов EVA имеет право работать в условиях карантина
24.03.2020 11:12
5 лет спустя: суд 111 раз откладывал дело первого заммэра Сум
20.03.2020 19:07
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.