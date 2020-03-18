Петиция: сумчане просят восстановить работу велосервисов и веломагазинов

«В связи с началом велосезона и коронавирусной пандемией в мире велосипедисты попали в довольно неприятную ситуацию, когда невозможно подготовить в сервисных мастерских собственные велосипеды, и даже элементарно купить запчасти. Также многие вынуждены пересесть с общественного транспорта на велосипед в связи с карантинными ограничениями и последующими сложностями с дорогой к работе.
Прошу поддержать обращение и позволить работать данным заведениям работу во время карантина с рекомендациями по защите от COVID-19», – пишет автор петиции Ярошин Максим Игоревич.
Дата начала сбора подписей: 3 апреля 2020 года. До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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