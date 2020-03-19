География обнаружения коронавируса на Сумщине расширилась По состоянию на 4 апреля подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 37.

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр на своей сайте.

К 30 известным случаям за последние сутки добавились 7 новых: с. Вишневое Тростянецкого района – 2 случая, Конотопский район – 4, Шостка – 1.

Больше всего случаев на сегодня в Конотопском районе – 16, Кролевецком – 8, Ахтырке -4, Шостке – 4, Сумах – 3, Тростянецком районе – 2.