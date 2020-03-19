География обнаружения коронавируса на Сумщине расширилась

Об этом сообщает Сумской областной лабораторный центр на своей сайте.
К 30 известным случаям за последние сутки добавились 7 новых: с. Вишневое Тростянецкого района – 2 случая, Конотопский район – 4, Шостка – 1.
Больше всего случаев на сегодня в Конотопском районе – 16, Кролевецком – 8, Ахтырке -4, Шостке – 4, Сумах – 3, Тростянецком районе – 2.
Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал о коронавирусе в городе....
Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости....
По состоянию на 5 апреля на 8.00 подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 49....
В сети разгорелся скандал из-за видео с охранником навеселе и отсутствующими термометрами на блокпосте возле Казацкого... 1
Об этом Артем Семенихин сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке....