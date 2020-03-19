Кого косит коронавирус на Сумщине?

0-10 лет – 2 случая
11-20 лет – 3 случая
21-30 лет – 4 случая
31-40 лет – 5 случаев
41-50 лет – 5 случаев
51-60 лет – 11 случаев (1 летальный)
61-70 лет – 5 случаев
71-80 лет – 1 случай (1 летальный)
81+ лет – 1 случай
При этом заразились 15 мужчин и 22 женщины.
Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал о коронавирусе в городе....
Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости....
По состоянию на 5 апреля на 8.00 подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 49....
В сети разгорелся скандал из-за видео с охранником навеселе и отсутствующими термометрами на блокпосте возле Казацкого... 1
Об этом Артем Семенихин сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке....