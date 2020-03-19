Кто заболел коронавирусом в Шостке В Шостке уже 4 инфицированных коронавирусом.

«По информации Сумского областного лабораторного центра в городе Шостка 4 больных короновирусом. Женщина, 58 лет, которая вернулась из Москвы, находится в инфекционном отделении ЦРБ. Девушка, 29 лет, вернулась из Киева находится на самоизоляции дома. Ее мать, 50 лет, на самоизоляции дома. Мужчина, 38 лет, безработный, находится в инфекционном отделении ЦРБ. Обращаю внимание на соблюдение условий карантина. Ко всем заболевшим вирус привезен из других городов. Прошу приехавших выдерживать условия самоизоляции. В городе проводятся мероприятия дезинфекции. Берегите себя», - написал на своей странице в Фейсбуке мэр Шостки Николай Нога.