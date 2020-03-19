Завтра в Сумах будут проводить дезинфекцию в центре Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время своего прямого эфира в Фейсбуке.

По его словам, на сегодня, в Сумах три человека заболели коронавирусной инфекцией, под подозрением 9. При этом он назвал улицы, на которых проживают те, кто под подозрением – Набережная р. Стрелка и Засумская. Поэтому завтра с 6 часов утра будет проводиться дезинфекция в районе центрального рынка – ул. Набережная р. Стрелка, Засумская, Ильинская, Шевченко, пер. 9 Мая.