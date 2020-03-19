Завтра в Сумах будут проводить дезинфекцию в центре

По его словам, на сегодня, в Сумах три человека заболели коронавирусной инфекцией, под подозрением 9. При этом он назвал улицы, на которых проживают те, кто под подозрением – Набережная р. Стрелка и Засумская. Поэтому завтра с 6 часов утра будет проводиться дезинфекция в районе центрального рынка – ул. Набережная р. Стрелка, Засумская, Ильинская, Шевченко, пер. 9 Мая.
Областная власть Сумщины вместе с органами местного самоуправления организовала дезинфекции дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта....
Такое решение принял Сумской горсовет на сессии сегодня, 31 марта....
25 марта в системе ProZorro были обнародованы договоры, которые заключил отдел здравоохранения Сумского горсовета на закупку дезсредств для противодействия коронавирусу....
Об этом сегодня, 26 марта, во время согласительного совета с депутатами сообщил мэр Сум Александр Лысенко....
Из-за вероятной угрозы распространения на территории Сум коронавирусной инфекции COVID-19 городской голова Александр Лысенко поручил руководителям обслуживающих организаций и ОСМД...