На Сумщине больная коронавирусом работала в колбасном цехе Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Тростянетчине, сегодня мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова провел в режиме онлайн экстренное заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и оперативного штаба по противодействию распространения вирусной инфекции COVID-19.

Как сообщила на заседании директор КНП «Тростянецкий центр первичной медицинской помощи» Светлана Лобода, по результатам ПЦР-диагностики коронавирусную инфекцию подтверждено у двух жителей с. Вишневое - матери и сына, который вернулся из Польши.

Важно, что женщина, которая заболела коронавирусом, работает в Тростянце, в колбасном цехе ЧП Чалый. На заседании решено отправить на двухнедельную самоизоляцию всех 13 работников этого цеха. В помещении цеха уже осуществлено санитарную обработку. Решено также до понедельника приостановить реализацию в магазинах мясной продукции этого производителя.

Устанавливаются все контакты заболевших лиц. Эти люди также будут находиться на строгой самоизоляции.

Что касается состояния здоровья больных коронавирусом жителей Вишневого, то, по словам врачей, оно удовлетворительное. Температура тела не повышена. Эти люди находятся у себя дома под постоянным наблюдением врачей, говорится в сообщении.