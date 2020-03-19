В Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19 По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.