В Украине зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19. Всего 25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал о коронавирусе в городе....
Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости....
По состоянию на 5 апреля на 8.00 подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 49....
В сети разгорелся скандал из-за видео с охранником навеселе и отсутствующими термометрами на блокпосте возле Казацкого... 1
Об этом Артем Семенихин сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке....