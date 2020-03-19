Мэр Конотопа заявил о 23 случаях инфицирования коронавирусом в Конотопском районе Об этом Артем Семенихин сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в с. Казацком уже подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 4 – в с. Духановке, соседнем с Казацком, по 1 в Поповке и Конотопе.

Он обвинил власти района в том, что те не закрыли Казацкое, когда стало известно, что там уже есть коронавирус. Наоборот, по его словам, они сначала отрицали факты, а затем порицали заболевших. Как он рассказал, первой в Духановке заразилась женщина, которая собирала молоко в том числе у жителей Казацкого, а в Конотоп болезнь попала вместе с водителем того молоковоза, который живет в городе. По его словам, сейчас проверяют 22 контактных лица, анализы проверяются в Сумах. Львиная часть из Конотопа.

Напомним: на утро 4 апреля Сумской областной лабораторный центр сообщал о 16 случаях в Конотопском районе.