Команда сумчанина закончила регулярный чемпионат Беларуси первой

МФК «Столица» Евгения Змысли (с сумчанином в воротах) пропустила от лидера МФК «Витэн», вела со счетом 3:1, пропустила дважды, вышла вперед и снова пропустила. За минуту до конца Евгений заработал вторую желтую и покинул площадку. В итоге игра завершилась вничью - 4:4.
:МФК «БЧ» Дениса Мазного победила в гостях «Борисов-900» 7:2.
В итоге «БЧ» завершил регулярный чемпионат на первом месте, «Столица» Змысли - на третьем. «Витэн» в итоге стал вторым.
Дальше намечены игры плей-офф.
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