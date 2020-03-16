Команда сумчанина закончила регулярный чемпионат Беларуси первой Сегодня, 4 апреля, матчами 22-го тура завершился регулярный чемпионат Беларуси по футзалу.

МФК «Столица» Евгения Змысли (с сумчанином в воротах) пропустила от лидера МФК «Витэн», вела со счетом 3:1, пропустила дважды, вышла вперед и снова пропустила. За минуту до конца Евгений заработал вторую желтую и покинул площадку. В итоге игра завершилась вничью - 4:4.

:МФК «БЧ» Дениса Мазного победила в гостях «Борисов-900» 7:2.

В итоге «БЧ» завершил регулярный чемпионат на первом месте, «Столица» Змысли - на третьем. «Витэн» в итоге стал вторым.

Дальше намечены игры плей-офф.