На Сумщине уже 49 случаев заболеваниия коронавирусом По состоянию на 5 апреля на 8.00 подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 49.

Об этом сообщается на сайте Сумского лабораторного центра.

По Сумской области за период с 10.03.2020р. по 04.04.2020р. всего зарегистрировано 139 экстренных сообщений на случаи COVID-19. Специалистами ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» проведено эпидрасследование всех случаев, организованы противоэпидемические мероприятия. По состоянию на 05.04.2020 лабораторно подтверждено 49 случаев.

Всего по Украине подтверждено 1251 случай COVID-19 (по состоянию на 10:00, 5 апреля).

В течение 4 апреля вирусологической лабораторией Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров исследовано 1367 образцов на COVID-19.

Всего подтвержден 1251 случай, из них 74% - лица в возрасте от 30 до 69 лет. Случаи выявлено:

- Винницкая обл. - 75 случаев;

- Волынская обл. - 19 случаев (2 летальных);

- Днепропетровская обл. - 14 случаев;

- Донецкая обл. - 8 случаев;

- Житомирская обл. - 11 (2 летальных) случаев;

- Закарпатская обл. - 28 случаев;

- Запорожская обл. - 39 случаев;

- Ивано-Франковская область - 105 (6 летальных) случаев;

- г. Киев - 225 случаев (3 летальных);

- Киевская обл. - 82 случая (4 летальных);

- Кировоградская обл. - 37 случаев;

- Львовская обл. - 15 случаев;

- Луганская обл. - 3 случая;

- Одесская обл. - 26 случаев;

- Полтавская обл. - 9 случаев;

- Ривненская обл. - 38 случаев (4 летальных);

- Сумская обл. - 49 случаев (2 летальных);

- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);

- Харьковская обл. - 1 случай;

- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);

- Хмельницкая обл. - 10 случаев;

- Черкасская обл. - 60 случаев (1 летальный);

- Черновицкая обл. - 220 (5 летальный) случаев;

- Черниговская обл. - 7 случаев.

- Один случай в Черкасской области было снято с учета в связи с ошибкой специалистов области при внесении данных.

Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине, из которых 11 мужчин и 21 женщина. 84% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний.

В общем 25 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.