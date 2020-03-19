На Сумщине только четверть людей с коронавирусом находятся в больницах Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости.

Из 49 случаев 31 человек имеет симптомы, остальные пока без. При этом только 13 человек находятся в больницах: в Конотопской ЦРБ – 7, в областной инфекционной больнице – 2, в Кролевецкой ЦРБ – 2, в Шосткинской ЦРБ – 2. Остальные – дома на самоизоляции.