На Сумщине только четверть людей с коронавирусом находятся в больницах

Из 49 случаев 31 человек имеет симптомы, остальные пока без. При этом только 13 человек находятся в больницах: в Конотопской ЦРБ – 7, в областной инфекционной больнице – 2, в Кролевецкой ЦРБ – 2, в Шосткинской ЦРБ – 2. Остальные – дома на самоизоляции.
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