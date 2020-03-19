Мэр Кролевца рассказал о коронавирусе в городе (видео)

По его словам, в городе еще 5 случаев заражения COVID-19. Одна женщина старше 70 лет подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, у остальных течение болезни легкой и средней тяжести.
По информации Сумского областного лабораторного центра, в Кролевце семейный очаг болезни, в котором 9 человек, все заболели, 2 – в больнице, остальные на самоизоляции.
Сумской областной лабораторный центр показал распределение подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по заболеваемости....
По состоянию на 5 апреля на 8.00 подтвержденных случаев COVID-19 в Сумской области – 49....
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Об этом Артем Семенихин сообщил в прямом эфире на своей странице в Фейсбуке....
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19....