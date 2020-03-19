Мэр Кролевца рассказал о коронавирусе в городе (видео) Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке рассказал о коронавирусе в городе.

По его словам, в городе еще 5 случаев заражения COVID-19. Одна женщина старше 70 лет подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, у остальных течение болезни легкой и средней тяжести.

По информации Сумского областного лабораторного центра, в Кролевце семейный очаг болезни, в котором 9 человек, все заболели, 2 – в больнице, остальные на самоизоляции.