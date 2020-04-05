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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04615

Официально: на КПП вблизи с. Казацкое не дежурят работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

4 апреля на телеканале «1 + 1» в выпуске телепрограммы «ТСН», который вышел в эфир в 19:30, находился сюжет под названием «Пьяный охранник без термометра: в сеть попало скандальное видео с блокпоста у Казацкого».

В сюжете ведущая сообщает, что у шлагбаума (КПП) находился человек в униформе без маски, который называет себя работником ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям). Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности! На контрольно-пропускном пункте (блокпосте - инф. ТСН) вблизи с. Казацкое, Конотопского района не осуществляется дежурство сотрудниками подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В комментарии Светлана Граченко – глава Бочечковской объединенной территориальной громады, в состав которой входит данный населенный пункт, сообщила ТСН, что местная пожарная охрана привлекается к дежурству, а данному работнику МПО объявлен выговор.

Местная пожарная охрана подчиняется органам местного самоуправления и не входит в состав Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Казацкое КПП Спасатели

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