Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:348193

В Сумах маршрутки будут не для всех

Маршрутки будут ездить как и коммунальный транспорт в режиме спецрейсов.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

В Сумской городской ОТГ пока введено ограничение движения общественного транспорта, который выполняет спецрейсы по перевозке работников работающих предприятий.

6 апреля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос вынужденного перехода на режим выполнения спецрейсов и частных перевозчиков.

Будет создан реестр организаций и лиц, имеющих право пользоваться коммунальным и частным транспортом в режиме спецрейсов. Готовится соответствующее решение исполнительного комитета. Следовательно прекращается свободное передвижение транспортом неработающих лиц, говорится в сообщении.

Общество Маршрутки

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