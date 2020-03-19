В Сумах маршрутки будут не для всех

Об этом сообщается на сайте мэрии.
В Сумской городской ОТГ пока введено ограничение движения общественного транспорта, который выполняет спецрейсы по перевозке работников работающих предприятий.
6 апреля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос вынужденного перехода на режим выполнения спецрейсов и частных перевозчиков.
Будет создан реестр организаций и лиц, имеющих право пользоваться коммунальным и частным транспортом в режиме спецрейсов. Готовится соответствующее решение исполнительного комитета. Следовательно прекращается свободное передвижение транспортом неработающих лиц, говорится в сообщении.
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