В Сумах маршрутки будут не для всех Маршрутки будут ездить как и коммунальный транспорт в режиме спецрейсов.

Об этом сообщается на сайте мэрии. В Сумской городской ОТГ пока введено ограничение движения общественного транспорта, который выполняет спецрейсы по перевозке работников работающих предприятий. 6 апреля городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос вынужденного перехода на режим выполнения спецрейсов и частных перевозчиков. Будет создан реестр организаций и лиц, имеющих право пользоваться коммунальным и частным транспортом в режиме спецрейсов. Готовится соответствующее решение исполнительного комитета. Следовательно прекращается свободное передвижение транспортом неработающих лиц, говорится в сообщении.