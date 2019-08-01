У сумчанки украли велосипед

«Внимание!!!! Прошу репост!!! Сегодня в ночь с субботы на воскресенье (04.04-05.04) у меня украли велосипед фирмы LAZARO! Кража произошла на Химгородке, непосредственно с моего этажа. Может кто что видел или слышал. Такой вел в Сумах один. Прошу сообщить по номеру 066-950-4116», - написала она.
«Трос перепилили, даже пилку на месте преступления оставили... Но полиции она не интересна, даже как улику не забрали!», - добавила она.
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