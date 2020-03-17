Сумской роддом втридорога купил аппарат искусственной вентиляции легких Сумской роддом приобрел аппарат искусственной вентиляции легких за 2,7 миллиона гривен.

Об этом сегодня, 5 апреля, в Фейсбуке написала глава правления общественной организации «Философия сердца» и один из региональных координаторов DoZorro Юлия Грыга. Она опубликовала ссылки на закупку Сумского роддома Пресвятой Девы Марии с таким комментарием: «Даже сейчас, в пик «спекуляции», такие ИВЛ стоят от 1,1 млн на ПРОМе до ~ 2 млн грн на rehabexpert.eu».

Согласно данным системы ProZorro, 16 марта Сумской роддом заключил договор на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких Babylog VN500 за 2,775 млн гривен, планируя потратить на него 3,45 млн грн, пишет sumy.today.