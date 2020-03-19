В Украине подтверждено уже 1308 случаев коронавируса По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждено 1308 случаев COVID-19.

В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров.

Всего получено 37 сообщений о летальных случаях от этого заболевания. 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.