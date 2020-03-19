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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:154486

У трех больных коронавирусом в Сумах 15 контактных лиц

Об этом сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня у нас в городе три человека с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, - сообщила она. – Двое на стационарном лечении в областной инфекционной больнице, один человек – дома на самоизоляции под наблюдением семейного врача. У этих пациентов 15 контактных лиц, они также на самоизоляции, за ними наблюдают. Также у городе зарегистрировано 8 подозрений, в том числе двое детей. Двое из них находятся в областной инфекционной больнице, остальные дома. По ним 31 контактное лицо, все находятся под наблюдением семейных врачей.

По Сумской области на сегодня 49 подтвержденных случая, два из них летальные. 367 человек контактные.

Общество Коронавирус

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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