В Сумах хотят отказаться от других закупок для медицины, кроме борьбы с коронавирусом

- Посмотрите по уже объявленным тендерам, - обратился он к и.о. начальника горотдела здравоохранения Елене Чумаченко сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме. – Если они не направлены на борьбу с коронавирусом и мы можем пока без них обойтись, остановите все закупки. Проанализируйте, и мы должны принять правильное решение.
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