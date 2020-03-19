В Сумах хотят отказаться от других закупок для медицины, кроме борьбы с коронавирусом Такое задание дал мэр Сум Александр Лысенко.

- Посмотрите по уже объявленным тендерам, - обратился он к и.о. начальника горотдела здравоохранения Елене Чумаченко сегодня, 6 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме. – Если они не направлены на борьбу с коронавирусом и мы можем пока без них обойтись, остановите все закупки. Проанализируйте, и мы должны принять правильное решение.